Bitlis'te Kar Yağışı Sonrası Köy Yolları Açılıyor

Bitlis'te etkili olan kar yağışının ardından kapanan 229 köy yolundan 139'u ulaşıma açıldı, kalan 90 yol için çalışmalar sürüyor.

BİTLİS'te etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy ve mezra yollarının açılması için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Bitlis Valiliği, kar nedeniyle kapanan 229 köy yolundan 139'unun yeniden ulaşıma açıldığını, kalan 90 köy yolunun da en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağı belirtti. Kar kalınlığının 180 santimetreyi bulduğu kentte çalışmaların İl Özel İdaresi'ne ait 10 şantiyede 90 personel ve 72 iş makinesiyle yürütüldüğü kaydedildi. Yüksek kesimlerdeki kar kalınlığının ise 2 metreyi buluyor.

