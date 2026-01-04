Haberler

Bitlis'te 85 köy yolu ulaşıma açıldı; binalarda 3 metrelik buz sarkıtları oluştu

Bitlis'te 85 köy yolu ulaşıma açıldı; binalarda 3 metrelik buz sarkıtları oluştu
Güncelleme:
Bitlis'te bir hafta süren kar yağışı sonrası oluşan dondurucu soğuklar, kentte 3 metreyi bulan buz sarkıtlarının meydana gelmesine yol açtı. 172 kapanan köy ve mezra yolundan 85'i ulaşıma açılırken, karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

BİTLİS'te bir hafta boyunca etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bırakırken, birçok binanın çatısında 3 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Kar nedeniyle kapanan 172 köy ve mezra yolundan 85'i ulaşıma açıldı.

Kentte bir hafta boyunca etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 179 santimetre olarak ölçülürken, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 2 metreyi buldu.

İl genelinde kapanan köy ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 72 iş makinesi ve 90 personelle karla mücadele çalışması yürütülüyor. Şu ana kadar 85 yol açılırken, kapalı olan 87 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle kent genelinde buzlanma yaşanıyor. Sıcaklığın sıfırın altında 17 derece olarak ölçüldüğü kentte, birçok binanın çatısında 3 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Düşme riski taşıyan buz sarkıtları, bazı bina sakinleri tarafından tedbir amaçlı temizleniyor. Yetkililer, buz sarkıtlarının can ve mal güvenliği açısından ciddi tehlike oluşturduğunu belirterek, vatandaşların gerekli önlemleri almasını, özellikle riskli alanlardan uzak durmasını istedi. Karla mücadele ve yol açma çalışmalarının, kapalı yollar tamamen açılıncaya kadar aralıksız süreceği bildirildi.

