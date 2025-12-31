Haberler

Bitlis'te yoğun kar nedeniyle bazı yollar ağır vasıtalara kapatıldı

Bitlis'te devam eden kar yağışı nedeniyle bir dizi kara yolu ağır vasıtaların geçişine kapatıldı. Valilik, vatandaşları zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı güzergahlar geçici olarak ağır vasıtaların geçişine kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, bölge ve il genelinde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, yoğun kar nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Baykan-Bitlis, Muş-Bitlis, Ahlat-Tatvan ve Reşadiye-Tatvan kara yollarının tır ve kamyon gibi ağır vasıtaların geçişine geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Seyir güvenliğinin tehlikeye düşmemesi için vatandaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları uyarısının yapıldığı açıklamada, sürücülerin de araçlarında zincir bulundurmaları istendi.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
