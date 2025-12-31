Bitlis'te yoğun kar nedeniyle bazı yollar ağır vasıtalara kapatıldı

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı güzergahlar geçici olarak ağır vasıtaların geçişine kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, bölge ve il genelinde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, yoğun kar nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Baykan-Bitlis, Muş-Bitlis, Ahlat-Tatvan ve Reşadiye-Tatvan kara yollarının tır ve kamyon gibi ağır vasıtaların geçişine geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Seyir güvenliğinin tehlikeye düşmemesi için vatandaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları uyarısının yapıldığı açıklamada, sürücülerin de araçlarında zincir bulundurmaları istendi.