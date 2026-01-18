Haberler

Bitlis'te 128 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 128 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Yolun açılması için 70 iş makinesi ve 90 personelle çalışmalar sürdürülüyor.

Kentte dün gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle Bitlis'te 128 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. 70 iş makinesi ve 90 personelle yürütülen çalışmalar aralıksız devam ederken, kent merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye kadar ulaştı.

Öte yandan, belediye ekipleri de kent merkezindeki cadde ve sokaklarda trafikte aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
