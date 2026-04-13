Bitlis'te 111 köy yolu kardan kapandı

BİTLİS'te nisan ayının ortasında etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kentte 4 gündür aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle 111 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kış mevsiminin sert geçtiği kentte nisan ayında da kar yağışı etkili oluyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 40, yüksek kesimlerde ise 60 santimetreyi aştı. 111 köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri kapanan yolları açmak için yoğun bir çalışma başlattı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki araç trafiğinde de zaman zaman aksamalar yaşandı.

Öte yandan, Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün boyunca etkisini sürdüreceğini, hafta sonuna kadar da aralıklarla devam edeceğini belirtirken, eğimin fazla olduğu bölgeler için de çığ ve heyelan uyarısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı