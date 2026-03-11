Haberler

Bitlis'te köylüler açtıkları kar tünelleri ile ulaşım sağlıyor

Güncelleme:
Bitlis'in Başhan köyünde 2 metreden fazla kar yağışı nedeniyle köylüler, evlerine ulaşmak için kar tünelleri açmak zorunda kaldı. Yoğun kar altında günlük yaşam zorluklarıyla sürüyor.

BİTLİS'te merkeze bağlı Başhan köyünde kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Yoğun kar yağışının yaşandığı köyde, vatandaşlar evlerine ulaşabilmek için kar tünelleri açarak günlük yaşamlarını sürdürüyor.

Kentte, yoğun kar yağışı nedeniyle Başhan köyündeki tek katlı evler ve hayvan ahırları adeta kara gömüldü. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi geçtiği köyde vatandaşlar, küreklerle açtıkları yollar sayesinde evlerine ve komşularına ulaşabiliyor.

Köylüler, kendi imkanlarıyla açtıkları kar yollarının zamanla tünele dönüştüğünü belirterek, bazı bölgelerde kar yüksekliğinin insan boyunu aştığını söyledi. Köy sakinleri, açtıkları yolların iki tarafında oluşan yüksek kar duvarları arasında ilerleyerek günlük işlerini yapmak zorunda kaldıklarını ve komşularıyla da bu şekilde ziyaret ettiklerini ifade etti. Evlerine ulaşmak için oluşturdukları bu yolların adeta birer kar tüneline dönüştüğünü dile getiren köylüler, kar tünellerinden geçerek hem evlerine gidip geldiklerini hem de hayvanlarının bakımını yaptıklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
