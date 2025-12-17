Haberler

Bitlis'te kaçak göçmen operasyonu: 31 göçmen yakalandı

Güncelleme:
Bitlis'te durdurulan karton yüklü TIR'ın dorsesinde 31 kaçak göçmen bulundu. Kaçakçılıkla suçlanan 1 kişi tutuklandı.

BİTLİS'te polisin durdurduğu karton yüklü TIR'ın dorsesindeki gizli bölmede, 31 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kent merkezinde karton yüklü bir TIR durdurularak arama yapıldı. TIR'ın dorsesindeki gizli bölmede Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 31 göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

