Bitlis'te heyelan nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS'in Hizan ilçesinde karların erimesi ve etkisini artıran yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanlar, 4 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Hizan ilçesinde karların erimesi ve etkisini artıran yağışlar ulaşımı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Dayılar, Karbastı, Gökay ve Horozdere köy yolları toprak kayması sonucu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle yol açma çalışmalarına başlarken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmaları sürerken, yetkililer hava koşullarına bağlı olarak yeni heyelan risklerine karşı sürücülerin dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça kapalı güzergahları kullanmamaları yönünde uyarıda bulundu.