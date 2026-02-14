Bitlis'te heyelan nedeniyle kapanan bazı köy yolları ulaşıma açıldı
Bitlis'te meydana gelen heyelan sonucu kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerince yeniden ulaşıma açıldı. Sağanak nedeniyle oluşan toprak kaymaları, sürücüleri dikkatli olmaya çağırıyor.
Bitlis'te heyelan sonucu kapanan bazı köy yolları ulaşıma açıldı.
Sağanak nedeniyle yüksek yerleşim yerlerindeki bazı yollarda heyelan oluştu.
Toprak kayması sonucu kapanan yollar, İl Özel İdaresi ekiplerince açıldı.
Yağışların devam ettiği kentte, yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel