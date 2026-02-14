Haberler

Bitlis'te heyelan nedeniyle kapanan bazı köy yolları ulaşıma açıldı

Bitlis'te heyelan nedeniyle kapanan bazı köy yolları ulaşıma açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te meydana gelen heyelan sonucu kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerince yeniden ulaşıma açıldı. Sağanak nedeniyle oluşan toprak kaymaları, sürücüleri dikkatli olmaya çağırıyor.

Bitlis'te heyelan sonucu kapanan bazı köy yolları ulaşıma açıldı.

Sağanak nedeniyle yüksek yerleşim yerlerindeki bazı yollarda heyelan oluştu.

Toprak kayması sonucu kapanan yollar, İl Özel İdaresi ekiplerince açıldı.

Yağışların devam ettiği kentte, yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı

Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Ulaş Tuna Astepe'den aşk iddialarını güçlendiren hamle

Ünlü oyuncudan beklenmedik hamle
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Emeklilik teklifi Meclis'te
Yeni açılan mağazada ürünler öyle bir fiyata satışa çıktı ki millet birbirini ezdi

Ürünleri öyle bir fiyata satışa çıkardılar ki millet birbirini ezdi
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı

Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Fatih Terim'den heyecanlandıran paylaşım: Hani derler ya, çok yakında

Terim sessizliğini bozdu, herkesi heyecan sardı: Çok yakında
Yapımı 4 gün sürüyor, tam bir şifa deposu

Yapımı 4 gün sürüyor, tam bir şifa deposu