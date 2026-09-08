Bitlis'te heyelan nedeniyle kapanan arazi yolu ulaşıma açıldı
Bitlis'in Hizan ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan arazi yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan arazi yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.
Akşar köyünün Aşağı Kılavuz Mezrası yolunda, yağışın ardından heyelan meydana geldi.
Tepelik alandan kayan taş ve çamur nedeniyle mezraya bağlı Sadan Mahallesi'ndeki arazi yolunun ulaşıma kapanması üzerine İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmayla yolda biriken toprak ve kaya parçaları temizlendi.
Kaynak: AA