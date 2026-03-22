Bitlis'te devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
Bitlis-Baykan kara yolunda bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yaşar Yaral idaresindeki 72 ABC 492 hafif ticari araç, Bitlis-Baykan kara yolunda takla atarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile aynı ailedeki Asiye, Melek, Songül ve Yasin Yaral yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Servet Taşdemir