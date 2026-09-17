Bitlis'te Gazzeli çocuklar için uçurtma uçuruldu

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Gazzeli çocukların yaşadığı drama dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla uçurtma uçurdu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü futbol sahasında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenlendi.

Öğretmenleri ve aileleriyle futbol sahasına gelen öğrenciler, Filistin ve Gazze'deki çocuklar için hazırladıkları uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.

Etkinlikte konuşan Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek ve ilçede farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Adilcevaz'dan tüm dünyaya bir mesaj vermek istediklerini vurgulayan Özçelik, şöyle konuştu:

"Gazze'deki kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen zulme Adilcevaz ilçemizden tepki göstermek ve farkındalık oluşturmak istedik. Milli Eğitim Bakanlığımızın başlattığı proje kapsamında biz de evlatlarımızla birlikte etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz Hayalimizdeki dünya, gökyüzünde bomba uçaklarının olduğu, masum insanların öldürüldüğü bir dünya değil, mutlu çocukların uçurtmalar uçurduğu bir dünyadır."

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emre Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Turan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA