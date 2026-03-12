"Filistin Film Günleri" kapsamında Bitlis'te "Hind Rajab'ın Sesi" filmi izlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sinema Salonları Yatırımcıları Derneği (SİSAY) işbirliğinde Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Filistin Film Günleri" etkinliği kapsamında "Hind Rajab'ın Sesi" filminin gösterimi yapıldı.

Tatvan'daki bir alışveriş merkezinde bulunan sinemada gösterimi yapılan "Hind Rajab'ın Sesi" filmini, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, kurum amirleri ve üniversite öğrenciler izledi.

Vali Karakaya, yaptığı açıklamada, çalışma arkadaşları ve öğrencilerle Filistin'de yaşanan zulmü anlatan filmi izlediklerini söyledi.

Gazze'de iki buçuk yıldır büyük bir zulmün yaşandığını belirten Karakaya, "Çocuk ve yaşlı demeden katliamlar gerçekleştiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Sinema Genel Müdürlüğünün bu etkinliği ile her birimizin bu acıya tekrar tanıklık etmesi mümkün oldu. Bu mübarek ramazan gününde Gazze ve dünyadaki bütün zulümlerin son bulmasını Allah'tan diliyorum. Tabi bizim de çıkarmamız gereken dersler var. Başkalarına muhtaç olmamak için daha çok çalışmamız lazım. Biz bunu sağladığımız takdirde kimseye ihtiyacımız olmayacak, dünyada huzur ve barış olacak diye düşünüyorum. Tekrar buradan Filistin başta olmak üzere şehadete yürüyen bütün insanlara rahmet diliyorum."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Osman Fadıl Üner, gösterimlerin il genelinde daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşması için bir süre daha sürdürüleceğini belirtti.