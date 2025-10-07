Bitlis'te 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri' Düzenlendi

Bitlis'teki okullarda, Milli Eğitim Bakanlığınca ülke genelinde başlatılan "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" kapsamında program düzenlendi.

Hatuniye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla Filistin bayrağının renklerine boyanan balonları "Özgür Filistin" sloganları eşliğinde gökyüzüne bıraktı.

İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, gazetecilere, farkındalık etkinliklerinin il genelindeki tüm okullarda eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Öğrencilerin önemli bir etkinlik yaptığını ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Etkinlikteki amacımız sorumluluk bilincini, ahlaki değerleri, insan haklarını ve demokratik düşünceyi hafızalara yerleştirmeye çalışmaktır. Aynı zamanda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne baktığımızda, 'Erdem-Değer-Eylem Planı' doğrultusunda bu etkinlik düzenlenmiştir. Bundan sonraki süreçte de il olarak bu tür faaliyetleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz"