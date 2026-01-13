Haberler

Bitlis'te eğitime kar tatili

Güncelleme:
Bitlis'te yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 13 Ocak Salı günü eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. Valilik açıklamasında, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak bu kararın alındığı belirtildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 13 Ocak Salı günü beklenen kar yağışı ve olası buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre; ilimiz genelinde yarın yoğun ve kuvvetli kar yağışı ile birlikte, hava sıcaklarının düşmesi ve aşırı soğuklara bağlı olarak buzlanma riski bulunmaktadır. Öğrenci ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği göz önünde bulundurularak 13 Ocak 2026 Salı günü Bitlis il genelinde tüm okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime bir (1) gün süre ile ara verilmiştir."

Açıklamada, "Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0–6 yaş arası çocuğu bulunan anneler, hamile ve engelli çalışanlarımız ile kronik rahatsızlığı olan personellerimiz de idari izinli sayılacaktır. Verilen hizmetin niteliği gereği 24 saat esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli tedbirler alınacaktır." denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

