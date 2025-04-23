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Bitlis'te Dünya Kitap Günü Etkinliği Düzenlendi

Bitlis'te Dünya Kitap Günü Etkinliği Düzenlendi
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Bitlis'te Selahattin Eyyubi Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Dünya Kitap Günü kapsamında 'Çarşı Kapısı' meydanında kitap okuma etkinliği düzenledi. Etkinliğe vatandaşlar da katıldı ve yaklaşık bir saat sürdü.

Bitlis'te "Dünya Kitap Günü" dolayısıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Merkez Selahattin Eyyubi Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, "Çarşı Kapısı" olarak bilinen meydanda bir araya gelerek kitap okudu.

Vatandaşların da eşlik etiği etkinliği yaklaşık bir saat sürdü.

Okul Müdürü Fuat Karasu, gazetecilere, 23 Nisan'ın UNESCO tarafından Dünya Kitap Günü olarak kabul edildiğini belirtti.

Bu kapsamda öğretmen ve öğrencilerle farklı bir etkinlik yapmak istediklerini belirten Karasu, şunları kaydetti:

"Bu tarihi mekanda yaklaşık 30 öğrenci ve 4 öğretmenimizle kitap okuma etkinliği yaptık. Hem tarihi mekanda olması hem de Kitap Günü olması etkinliğe ayrı bir önem kazandırdı. Vatandaşların da katılması bizleri ayrıca mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Kadri Erol ise emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
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