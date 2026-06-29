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Bitlis'te derede akıntıya kapılan 3 kardeşten biri boğuldu, biri kayboldu

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Bitlis'in Mutki ilçesinde dereye düşerek akıntıya kapılan 3 kardeşten biri hayatını kaybetti, bir kardeş kurtarılırken diğeri için arama çalışmaları sürüyor.

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kayran köyünün Köprü mezrasında dereye düşerek akıntıya kapılan 3 kardeşten biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Köprü mezrasında yaşayan 11 yaşındaki Fatih, 12 yaşındaki Abdulaziz ve 13 yaşındaki Muhammed Enes Şeflek, mezranın yakınından geçen dereye düşerek akıntıya kapıldı.

Çocukların suda çırpındığını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, UMKE, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Su debisinin yüksek olduğu dereye giren baba Bakır Şeflek ve köylülerin sudan çıkardığı Fatih Şeflek, ambulansla hastaneye kaldırıldı, Muhammed??????? Enes Şeflek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Suda kaybolan Abdulaziz Şeflek'in bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş
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