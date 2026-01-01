Haberler

Bitlis'te 3 aracın üzerine çığ düştü

Bitlis'te 3 aracın üzerine çığ düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis-Tatvan çevre yolunda, biri Bitlis Belediyesine ait 3 aracın üzerine çığ düştü. Araçta bulunanlar yara almadan kurtarıldı.

Bitlis'te biri belediyeye ait 3 aracın üzerine çığ düştü, araçtakiler çığdan yara almadan kurtuldu.

Bitlis-Tatvan çevre yolunda, biri Bitlis Belediyesine ait 3 araç, 8 Ağustos Tüneli yakınlarında çığ altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye o civarda karla mücadele çalışması yürüten Karayolları 118. Şube Şefliği ile belediye ekipleri sevk edildi.

Yoldaki kar yığınını temizleyen ekipler, araçlarda bulunanları çıkardı.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
Türkiye'nin yarısında okullar tatil! Gözler İstanbul'dan gelecek kararda

Türkiye'nin yarısında okullar tatil! Gözler İstanbul'dan gelecek kararda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı

Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı
Gece yarısı telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı! 54 bin lira ödemek zorundalar

Yeni yılın ilk dakikalarında telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı
Yılbaşı gecesi kafeyi İHA'larla vurdular! 24 ölü, 50'den fazla yaralı var

Yılbaşı gecesi ülkeyi İHA'larla vurdular! Onlarca ölü ve yaralı var
Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
İstanbul'da aç bırakılan 2 aylık bebek öldü! Anne, baba, anneanne ve dede gözaltında

Aç bırakılan 2 aylık bebek öldü