Üye Girişi
Haberler

Bitlis'te Cezaevi Firarisi Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Bitlis'in Mutki ilçesinde 'Kasten adam öldürme' suçundan kesinleşmiş cezası bulunan cezaevi firarisi, jandarmanın düzenlediği operasyonda yakalanıp, cezaevine teslim edildi.

BİTLİS'in Mutki ilçesinde 'Kasten adam öldürme' suçundan kesinleşmiş 24 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan cezaevi firarisi, jandarmanın düzenlediği operasyonda yakalanıp, cezaevine teslim edildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mutki ilçesinde 'Kasten adam öldürme' suçundan kesinleşmiş 24 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari sanık ile ilgili çalışma başlattı. Teknik takip sonucu ismi açıklanmayan firari sanığın adresi belirlenip operasyon düzenlendi. Operasyonda, yakalanan cezaevi firarisi, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü. Mahkemeye çıkartılan firari, tutuklanarak Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Bitlis Mutki Yargı Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title