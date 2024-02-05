Bitlis'te Cezaevi Firarisi Yakalandı

BİTLİS'in Mutki ilçesinde 'Kasten adam öldürme' suçundan kesinleşmiş 24 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan cezaevi firarisi, jandarmanın düzenlediği operasyonda yakalanıp, cezaevine teslim edildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mutki ilçesinde 'Kasten adam öldürme' suçundan kesinleşmiş 24 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari sanık ile ilgili çalışma başlattı. Teknik takip sonucu ismi açıklanmayan firari sanığın adresi belirlenip operasyon düzenlendi. Operasyonda, yakalanan cezaevi firarisi, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü. Mahkemeye çıkartılan firari, tutuklanarak Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.