Bitlis'te Buğday Tarlasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Bitlis'te Buğday Tarlasında Yangın Kontrol Altına Alındı
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde Aşağı Kolbaşı köyü yakınlarında çıkan örtü yangını, itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi için inceleme başlatıldı.

BİTLİS'in Güroymak'ın ilçesine bağlı Aşağı Kolbaşı köyü yakınlarında buğday tarlasında çıkan örtü yangını itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Güroymak ilçesine bağlı Aşağı Kolbaşı köyü yakınlarında saat 17.00 sıralarında bir buğday tarlasında örtü yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine Güroymak Belediyesine bağlı itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede etrafa yayılan yangın, ekiplerin ve çevredekilerin de yardımıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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