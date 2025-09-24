Bitlis'te 'Bir Anadolu Şenliği' Konseri Düzenlendi

Bitlis'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Bir Anadolu Şenliği" kapsamında konser düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen konserde sahne alan Murat Belet, ilahiler seslendirdi.

Ardından "Yöremizden Ezgiler" grubunun solistleri Seyit Mehmet Sakin ve Gamze Kaya, şarkılarıyla müzikseverlere keyifli anlar yaşattı.