Bitlis'te 'Bir Anadolu Şenliği' Konseri Düzenlendi
Bitlis'te Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Bir Anadolu Şenliği' etkinliği çerçevesinde konser gerçekleştirildi. Murat Belet'in ilahileri ve 'Yöremizden Ezgiler' grubunun şarkılarıyla müzikseverler keyifli anlar yaşadı.
Bitlis'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Bir Anadolu Şenliği" kapsamında konser düzenlendi.
Bitlis Eren Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen konserde sahne alan Murat Belet, ilahiler seslendirdi.
Ardından "Yöremizden Ezgiler" grubunun solistleri Seyit Mehmet Sakin ve Gamze Kaya, şarkılarıyla müzikseverlere keyifli anlar yaşattı.
Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel