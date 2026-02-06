Yeşilay gönüllüleri "bağımsızlık duvarı"yla bağımlılığa "Dur" diyor

Bitlis'te bağımlılığa "Dur" demek için ellerini boyayarak oluşturdukları "bağımsızlık duvarı"na basan Yeşilay gönüllüleri, bağımlılıklara karşı birlikte mücadele etme bilinci oluşturmaya çalışıyor.

Bitlis Yeşilay Şubesi görevlilerinin de aralarında bulunduğu gönüllüler, bağımlılığın önüne geçmek, bağımlı bireylere destek sunmak ve hayata kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı ve Yeşilay işbirliğiyle hayata geçirilen "bağımsızlık seferberliği" kapsamında Bitlis Yeşilay Şubesi'nde "bağımsızlık duvarı" oluşturuldu.

Alkol, madde, kumar, tütün ve teknoloji bağımlılıklarını önlemeye çalışan gönüllüler, Yeşilay Şubesi'nde boyadıkları elleriyle "bağımsızlık duvarı"nda iz bırakarak bağımlılığa "Dur" dedi.

Yeşilay görevlileri, bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak ve bu çalışmalara destek vermek isteyenleri "bağımsızlık duvarı" etkinliğine katılmaya davet etti.

"Bu izler, 'Bağımlılığa hayır, sağlıklı yaşama evet' mesajını yansıtıyor"

Yeşilay Şube Sorumlusu Selmin Köysu Kalkan, AA muhabirine, "bağımsızlık duvarının" Yeşilay gönüllülerinin el izleriyle hayat bulduğunu söyledi.

Duvardaki her el izinin bağımlılıklara karşı verilen mücadeleyi, dayanışmayı ve özgür yaşam iradesini simgelediğini anlatan Kalkan, şunları kaydetti:

"Yeşilay gönüllülerimizle bu yılın, 'Bağımsızlık Yılı' ilan edilmesi kapsamında bağımsızlık duvarı çalışması gerçekleştirdik. Ellerimizi boyayıp duvara iz bırakarak katılımcılarımızla bağımlılıklara karşı hep birlikte 'Dur' dedik. Bu anlamlı çalışma farkındalığı, dayanışmayı, sağlıklı ve bağımsız bir gelecek için ortak kararlılığımızı simgeledi. Gönüllerimizin boyalı elleriyle bıraktığı bu izler, 'Bağımlılığa hayır, sağlıklı yaşama evet' mesajını güçlü şekilde yansıtıyor. Gönüllülerimizle toplumun her kesimine umut olmaya ve farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz."

Etkinlikte emeği geçen gönüllülere teşekkür eden Kalkan, "Bağımsız bir gelecek için hep birlikte bağımlılığa 'Dur' diyelim. Bağımlılığa 'Dur' demek isteyenleri de bağımsızlık duvarı etkinliğine bekliyoruz." diye konuştu.

"Bu esareti önlemek için Yeşilayın düzenleyeceği etkinliklere katılacağım"

Yeşilay gönüllüsü Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü öğrencisi Sümeyye Aygün de Yeşilayın düzenlediği etkinliğine katıldığını belirtti.

Bağımlılığın önlenmesi konusunda elinden gelen çabayı göstereceğini dile getiren Aygün, "Bağımlılık, tercih değildir esarettir. Bu esareti önlemek için Yeşilayın düzenleyeceği etkinliklere katılacağım. Arkadaşlarla bağımlılığa 'Dur' diyerek ellerimizi duvara bastık." dedi.

BEÜ Radyoloji Bölümü öğrencisi ve Genç Yeşilay Başkanı Merve Öztürk de bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bireysel değil toplumsal sorumluluk olduğunu vurguladı.

Öztürk, "Bu nedenle Yeşilay çatısı altında insanların farkındalık kazanmasına katkı sağlamak ve özellikle gençlerin daha sağlıklı yaşam kurmasına destek olmak, benim için çok anlamlı. Bu ailenin bir parçası olmak ve bu mücadelede küçük de olsa bir rol üstlenmek, bana gelecek adına güç ve umut veriyor. Bugün de gönüllü arkadaşlarımıza Yeşilay Şubesi'nde oluşturulan bağımsızlık duvarına, bağımlılığa 'Dur" demek için bir araya geldik." ifadelerini kullandı.