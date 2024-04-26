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Bitlis'te arama kurtarma eğitimi alanlara sertifikalar verildi

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde AFAD İl Müdürlüğü ve Yukarı Deniz Derneği tarafından düzenlenen arama kurtarma eğitimlerini başarıyla tamamlayan 37 gönüllüye sertifikaları teslim edildi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde arama kurtarma eğitimi alan 37 kişiye sertifikaları verildi.

Afad İl Müdürlüğü ve Yukarı Deniz Derneği tarafından verilen arama ve kurtarma eğitimlerini başarıyla bitiren 37 gönüllü için sertifika programı düzenlendi.

Dalış Okulunda yapılan programda konuşan Kaymakam İsmail Demir, arama ve kurtarma eğitimlerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Afetlere karşı her zaman hazır olunması gerektiğini belirten Demir, sertifika alanları tebrik etti.

Belediye Başkanı Abdullah Akbaba da arama kurtarma ekiplerinin sadece depremlerde değil, sel felaketlerinde, kaza anlarında ve çeşitli afetlerde vatandaşların imdadına koştuğunu belirtti.

6 Şubat depremlerinde görev aldıklarını ifade eden Yukarı Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol ise "Adıyaman ilimizde görev aldım. Orada 5 kişilik ekiple 7 vatandaşımızı sağ olmak üzere 24 kişiyi enkaz altından çıkardık." dedi.

Konuşmaların ardından eğitimlerini başarıyla tamamlayanlara sertifikaları teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Adilcevaz Bitlis AFAD Sağlık Yaşam Güncel Haberler

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