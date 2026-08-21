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Ahıska Türklerine Bitlis'te yuva teslimi başladı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'dan getirilen Ahıska Türkü aileler için Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutların teslim edilmeye başlandığını duyurdu. Tüm hak sahiplerinin en kısa sürede evlerine kavuşacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaş bölgesinden getirilen Ahıska Türkü aileler için Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutların teslim sürecinin başladığını bildirdi.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ihtiyaç sahiplerine yönelik insani desteğini sürdürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazlumlara destek verilmesine ilişkin sözlerini hatırlatan Çiftçi, tahliye sürecinde yaşanan gelişmelere değindi.

Bitlis'te yürütülen konut teslimine ilişkin bilgi veren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Dört yıl önce geçici barınma merkezlerimizde yaralarını sardığımız kardeşlerimiz, bugün kalıcı ve sıcak yuvalarına kavuşuyor. Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda inşası yürütülen kalıcı konutlar, Bitlis Valiliğimizin çalışmalarıyla hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. İnşaatlarımız hız kesmeden devam ediyor, tek bir kardeşimiz bile dışarıda kalmayacak, tüm hak sahibi soydaşlarımız en kısa sürede kendi evlerine, güvenli yuvalarına kavuşacak."

Paylaşımda, savaş bölgesinden Türkiye'ye getirilen Ahıska Türklerinin açıklamalarına da yer verildi.

Kaynak: AA
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