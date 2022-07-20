Bitlis'te 3 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haberler

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Bitlis'te 3 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Demirören Haber Ajansı - Özcan Çiriş - Güncel
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Bitlis'te 3 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

BİTLİS'in Tatvan ilçesine bağlı 3 köy ile mezra bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının kullandıkları sığınak ile barınakların imha edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi için 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

BİTLİS'in Tatvan ilçesine bağlı 3 köy ile mezra bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının kullandıkları sığınak ile barınakların imha edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi için 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bugün başlayacak ve Cuma günü saat 23.45'te sona erecek olan 3 köyde uygulanacak yasakla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bitlis İli Tatvan İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Sallıca, Özekli ve Teknecik köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 22.00 ile 22 Temmuz 2022 Cuma günü saat 23.45 arasında Sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Güncel

Sokağa Çıkma Yasağı Bitlis Güncel Haberler

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