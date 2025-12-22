Haberler

Bitlis'te 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen 3 araçlı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazanın olduğu bölgede önlemler aldı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri de yolda önlem alarak araçların kontrollü olarak geçişini sağladı.

Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel
