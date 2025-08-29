Bitlis'te 2025 Yılı Rütbe Terfi Töreni Düzenlendi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığında yapılan 2025 yılı rütbe terfi töreninde, Vali Ahmet Karakaya, kıdemli albay rütbesinden tuğgeneralliğe terfi eden Barış Soyal'e yeni rütbesini takdim etti. Törende 40 jandarma personeli de yeni rütbelerini aldı.

Valiliğin Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Ahmet Karakaya'nın katılımıyla İl Jandarma Komutanlığında "2025 yılı rütbe terfi töreni" düzenlendi.

Saygı duruşundan bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Vali Karakaya, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kıdemli albay rütbesinden tuğgeneralliğe terfi eden ve İl Jandarma Komutanı olarak atanan Barış Soyal'e yeni rütbesini takdim etti.

40 jandarma personelinin de yeni rütbelerini aldığı törende konuşan Karakaya, milletin emaneti olan kutsal üniformayı onurla taşıyan jandarma personelini tebrik etti.

Karakaya, "Vatanın bütünlüğü ve milletimizin birliği uğruna görev yapan sizleri yürekten selamlıyorum. Yeni rütbeleriniz hayırlı olsun. Başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

