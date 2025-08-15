Bitlis'te 2. Yaşlılık Şurası kapsamında İl Yaşlı Çalıştayı düzenlendi

Bitlis'te 2. Yaşlılık Şurası kapsamında İl Yaşlı Çalıştayı düzenlendi
Bitlis'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştayda yaşlı bireylerin ihtiyaçları ve karşılaştıkları sorunlar tartışıldı. İl Müdürü Vefa Akdoğan, Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı ve planlama ihtiyacına dikkat çekti.

Bitlis'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ev sahipliğinde "2. Yaşlılık Şurası" kapsamında "İl Yaşlı Çalıştayı" düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda yapılan programa, alanında uzman kamu görevlileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yaşlılar katıldı.

Programda konuşan İl Müdürü Vefa Akdoğan, 2019 yılında Ankara'da Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen I. Yaşlılık Şurası'na ilişkin bilgiler verdi.

Aktif yaşlanma, bakım ekonomisi, yaşlı hakları ve yaşam kalitesi gibi konuların dört ayrı komisyon tarafından ele alındığını ve bu çalışmaların Türkiye'nin temel politika yönelimlerine yansıdığını söyleyen Akdoğan, "TÜİK'in 2024 verilerine göre Bitlis'te 359 bin 808 kişi yaşıyor. Bunların 21 bin 784'ü 65 yaş ve üzerindeki yaşlı bireylerden oluşuyor. Yaşlı nüfusun yaklaşık yüzde 7'sini kadınlar, yüzde 5,1'ini erkekler oluşturuyor. Bu oranla Bitlis, yaşlı nüfus oranı bakımından Türkiye ortalamasının üzerinde yer almakla birlikte, yakın geleceğe yönelik planlama ihtiyacını ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Akdoğan, "Bu kapsamda ilimizde gerçekleştireceğimiz çalıştayda, yaşlı bireylerimizin ihtiyaçlarını, karşılaştıkları sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm yollarını birlikte tartışacağız. Sizlerin deneyimi, gözlemleri ve katkıları, yaşlanma politikalarımızın şekillenmesinde çok önemli olacaktır." dedi.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
