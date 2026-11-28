Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir yolcunun kıyafetlerine emdirilmiş 14 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Tatvan'da durdurulan yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpeği "Max" ile yapılan aramada, yabancı uyruklu yolcunun valizindeki kıyafetlere emdirilmiş 14 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA