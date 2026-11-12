Bitlis Mutki'de 56 metrelik Gümüşkanat Şelalesi sonbaharda coştu

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Bitlis'in Mutki ilçesindeki 56 metre yüksekliğindeki Gümüşkanat Şelalesi, sonbaharın renkleri ve son günlerde etkili olan yağışlarla oluşan coşkulu akışıyla dikkati çekiyor.

İlçe merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Gümüşkanat köyünde bulunan şelale, doğal güzelliği ve manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Dik ve sarp kayalıklardan dökülen şelale, özellikle yaz aylarında çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin de ilgisini çeken şelalenin turizme kazandırılması bekleniyor.

Sonbahar renkleriyle ayrı bir güzelliğe bürünen ve yağışların etkisiyle debisi artan şelale, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA