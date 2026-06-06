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Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 kişi tutuklandı

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Bitlis, Van ve Tekirdağ'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve aparatlar ele geçirildi.

Bitlis merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çalışması yürüttü.

Özel harekat timlerinin de desteğiyle sokak satıcılarına yönelik Bitlis, Van ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyonda, 1388 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 57,48 gram sentetik uyuşturucu, 8,47 gram esrar, hassas terazi ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Kaynak: AA / Şener Toktaş
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