Bitlis'in Kurtuluşu için Kıraç Konser Verdi

Bitlis'in Kurtuluşu için Kıraç Konser Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ünlü şarkıcı Kıraç sahne aldı. Mevlana Parkı'ndaki konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Bitlis'te kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şarkıcı Kıraç sahne aldı.

Mevlana Parkı'nda düzenlenen konsere, müzikseverler ilgi gösterdi.

Konserde hayranlarıyla buluşan Kıraç, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Müzikseverlerin de şarkılarına eşlik ettiği Kıraç, konsere katılanlara teşekkür etti.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, sanatçıya plaket ve hediye verdi.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
İzmir'de su kesintileri başlıyor: İşte kesintiden etkilenecek ilçeler ve tarihler

Barajların kuruduğu büyükşehrimizde bu gece sular kesiliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davinson Sanchez'in Galatasaray'dan istediği maaş belli oldu

Osimhen sonrası istediği maaş olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.