Bitlis'in Kurtuluşu 109. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

BİTLİS'in düşman işgalinden kurtuluşunun 109. yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, ilk olarak çelenk sunmu yapıldı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu programda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 8 Ağustos 1916'nın, şehrin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Bugün tarihin altın sayfalarında yerini almış büyük bir zaferin, Bitlis'in kurtuluşunun yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Şehirlerin kurtuluşu için ön sırada kahramanca savaşan şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz.8 Ağustos 1916, bu toprakların ruhunu, imanını ve direnişini temsil eden bir gündür. Bitlis halkı o karanlık günlerde milletimizin bağımsızlık ateşini yakan en ön saflarda yer almış, canı pahasına toprağını, bayrağını, inancını savunmaktan bir an bile geri durmamıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın en zor yıllarında işgal altındaki bu kadim şehir, imanı, iradesi ve birliğiyle ayağa kalkmış, düşmana geçit vermemiştir. Bitlis'in dağlarında, sokaklarında, her karış toprağında şehitlerimizin izleri vardır." dedi.

Vali Karakaya'nın konuşmasının ardından, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu. Tören kapsamında hafta boyunca düzenlenen sportif faaliyetlerde dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edildi. Program, Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı personelince yapılan silahlı gösterilerle devam etti. Kutlamalar, tören geçişi ve halk oyunları gösterileriyle sona erdi. Törene, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GörüntÜ Dökümü

---------------------------

-Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması

-Çelenklerden detay

-Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'nın konuşması

-Öğrenci tarafından şiir okunması

-Sporculara madalyalarının verilmesi

-Silahlı birlikler tarafından gösteri yapılması

-Halk oyunları gösterisi

-Tören geçişi

-Özel ve genel detaylar

Haber: Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,