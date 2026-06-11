Bitlis'in doğal güzelliklerine yoğun ilgi

BİTLİS, sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleri ve zengin coğrafyası ile turizmde dikkat çeken şehirler arasında yer alıyor. Yaz mevsiminin gelmesi ile ortaya çıkan manzaralar, doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Van Gölü kıyısı bulunan Bitlis'te, mavinin ve yeşilin buluştuğu doğal alanlar, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Özellikle Van Gölü üzerinde, Tatvan ilçesine bağlı Adabağ köyü yakınlarında bulunan yarımada, eşsiz manzarasıyla fotoğrafçıların uğrak noktalarından biri haline geldi. Tatvan-Hizan kara yolu üzerinde bulunan Güzeldere Menderesleri de yaz mevsimi ile sarı ve yeşilin farklı tonlarına büründü.

TURİST SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Bölgeye gelen fotoğrafçılar, doğanın sunduğu bu benzersiz manzarayı çekip, birbirinden güzel kareler elde ediyor. Nemrut Kalderası, Arin Gölü, Aygır Gölü, Süphan Dağı ve Sütey Yaylası gibi önemli doğal zenginliklere sahip olan Bitlis, her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. Turist sayısı her geçen gün artarken; doğal ve kültürel değerleriyle öne çıkan kent, bölgenin yükselen turizm destinasyonları arasında gösteriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı