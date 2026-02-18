Bitlis Sağlık Müdürü Ergene trafik kazasında yaralananları hastanede ziyaret etti
Bitlis İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene, Güroymak ilçesinde dereye düşen hafif ticari araç kazasında yaralananları hastanede ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı ve kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Bitlis İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene, Güroymak ilçesinde hafif ticari aracın dereye düşmesi sonucu yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ergene, ziyaret sırasında yaralıların sağlık durumlarına ilişkin hekimlerden bilgi aldı.
Tedavi süreçlerinin titizlikle yürütüldüğünü belirten Ergene, kazada hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
Ergene, sağlık personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit