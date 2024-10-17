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Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü'nde Devir Teslim Töreni

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü'nde Devir Teslim Töreni
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Bitlis İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Gökhan Güzeltaş, görevi Mustafa Ekici'den devralarak yeni görevine başladı. Ekici, 18 aylık görev süresinde kaydettiği başarıları ve zorlukları anlattı. Güzeltaş ise ilimize hizmet etme sözü verdi.

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Gökhan Güzeltaş, Mustafa Ekici'den görevi devraldı.

Makamda düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Ekici, 6 Şubat depreminin olduğu günde göreve başladığını, çok sayıda zorlukları birlikte atlatarak başarılara imza attıklarını söyledi.

Göreve gelmenin değil, görevden nasıl gidildiğinin önemli olduğunu belirten Ekici, "Bu noktada da Mersin gibi ülkemizin güzide bir yerinde görevi bizlere layık gören Sayın Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Yine giderken arkamızda bıraktığımız Bitlisli dostlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza ve kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bitlis'te görev yaptığımız 18 ayda yatırımlara vesile olduk, devletimizin her kuruşuna sahip çıkmaya ve kıymet vermeye çalıştık." diye konuştu.

Görevi devralan Güzeltaş ise kente büyük emek veren Ekici'ye teşekkür ederek, "Hizmet işi, gönül işidir. Emek ve fedakarlık istiyor. Biz de ilimize hizmet etmeye geldik. Bayrağı hep birlikte el ele daha yükseklere taşıyacağız. Birlikte canla başla çalışacağımızdan şüphem yok. Hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Devir teslim törenine, ilçe sağlık müdürleri, başhekimler ile sağlık çalışanları katıldı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel

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