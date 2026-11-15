Bitlis Hizan'da yüksek dağ zirveleri kar yağışının ardından beyaza büründü

Bitlis Hizan'da yüksek dağ zirveleri kar yağışının ardından beyaza büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bitlis'in Hizan ilçesinde merkezde sonbahar havası etkili olurken yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Yağışın ardından dağların zirveleri beyaz örtüyle kaplandı ve bu görüntüler dronla kaydedildi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde dağların zirveleri, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Merkezinde sonbahar havasının etkili olduğu Hizan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.
Yağışın ardından beyaz örtüyle kaplanan dağların zirveleri dronla görüntülendi.
Kaynak: AA