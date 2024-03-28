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Bitlis Hizan'da Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

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Bitlis'in Hizan ilçesinde Kaymakam Nurhalil Özçelik Başkanlığında "İlçe Seçim Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kaymakamlıktaki toplantıda konuşan Özçelik, ilçede seçim süresince güvenlik tedbirlerinin alınacağını söyledi.

Özçelik, "Seçimlerin ilçemizde huzurlu ve güvenli bir ortamda geçmesini sağlayacağız. Vatandaşlarımızın oylarını güvenli şekilde kullanabilmeleri için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Emniyet Müdürü İlker Çınar ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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