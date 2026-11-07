Bitlis Hizan'da sağanak sonrası yola düşen kayalar Özel İdare ekiplerince temizlendi

Bitlis Hizan'da sağanak sonrası yola düşen kayalar Özel İdare ekiplerince temizlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit köyünde etkili olan sağanak nedeniyle yamaçtan kopan kayalar yola düştü. Bölgeye yönlendirilen İlçe Özel İdaresi ekipleri kayaları kaldırarak yolu ulaşıma açtı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde yola düşen kayalar, ekiplerin çalışmasıyla temizlendi.
İlçeye bağlı Koçyiğit köyünde etkili olan sağanak nedeniyle yamaçtan kopan kayalar yola düştü.
Bölgeye yönlendirilen İlçe Özel İdaresi ekipleri, kayaları kaldırarak yolu ulaşıma açtı.
Kaynak: AA