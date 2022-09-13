Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bitlis haber | Hizan Kaymakamı Özçelik komando taburunu ziyaret etti

Güncel Haberler

Bitlis haber | Hizan Kaymakamı Özçelik komando taburunu ziyaret etti

Bitlis gelişmesine göre Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

Tabur Komutanı Yarbay Muharrem Volkan Karalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak ve İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan tarafından karşılanan Özçelik, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Güvenlik güçlerine başarı dileyen Özçelik, daha sonra makamında İl Genel Meclis Başkanı Cemalettin Kinç ve İl Genel Meclis üyeleri Hikmet Okur ve Mehmet Şirin Korkmaz'ı kabul etti.

Kaynak: AA / İlhan Eren İnan - Güncel

Hisarcık Komando Bitlis Hizan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title