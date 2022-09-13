Bitlis haber | Hizan Kaymakamı Özçelik komando taburunu ziyaret etti Güncel Haberler Bitlis gelişmesine göre Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret etti. Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret etti. Tabur Komutanı Yarbay Muharrem Volkan Karalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak ve İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan tarafından karşılanan Özçelik, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Güvenlik güçlerine başarı dileyen Özçelik, daha sonra makamında İl Genel Meclis Başkanı Cemalettin Kinç ve İl Genel Meclis üyeleri Hikmet Okur ve Mehmet Şirin Korkmaz'ı kabul etti. Güncel Kaynak: AA / İlhan Eren İnan Hisarcık Komando Bitlis Hizan Güncel Haberler

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