Bitlis gündem: Bitlis'te 'Eren Abluka-32 Operasyonu' başlatıldı - Haberler

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Bitlis gündem: Bitlis'te 'Eren Abluka-32 Operasyonu' başlatıldı

Bitlis gündem: Bitlis'te 'Eren Abluka-32 Operasyonu' başlatıldı

Bitlis bölgesinden gelen habere göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis'te 520 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-32 Şehit Güvenlik Korucusu Ekrem Akkaya Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis'te 520 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-32 Şehit Güvenlik Korucusu Ekrem Akkaya Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Bitlis'te 'Eren Abluka-32 Şehit Güvenlik Korucusu Ekrem Akkaya Operasyonu' başlatıldı. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda; jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 520 personel görev aldı. Operasyonun ilk gününde; Bitlis Hizan ilçesi Azapşar Mahallesi kırsalında gerçekleştirilen arama tarama sonucunda örgüt mensuplarının kullandığı 4 sığınak ve barınak tespit edildi. Tespit edilen sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok miktarda gıda, yaşam, temizlik malzemesi imha edilirken sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Korucusu Ekrem Akkaya Bitlis Güncel Haberler

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