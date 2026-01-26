Haberler

Bitlis Devlet Hastanesi Başhekimi Göçüncü, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Bitlis Devlet Hastanesi Başhekimi Göçüncü, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serhat Göçüncü, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasında 2025 yılına damga vuran fotoğrafları değerlendirdi.

Bitlis Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serhat Göçüncü, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başhekim Göçüncü, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategoride yer alan 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını ve "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını seçen Göçüncü, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor", "Spor" kategorisinde ise Arife Karakum'un "Hava topu" karesine oy verdi.

Göçüncü, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Seyit Konyalı'nın "Desenli", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" karelerini tercih etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar sürecek.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu

3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
Bakan Fidan'dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar

Bakan Fidan'dan dikkat çeken öngörü: Türkiye'ye yalvaracaklar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi

Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Kapı şifresi bomba! Elini kolunu sallayarak stada girdi

Kapı şifresi bomba! Elini kolunu sallayarak stada girdi
Taraftarlar 'Olur mu öyle şey' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Sözleşmesinde görülmemiş madde
Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi

Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi
Klinikte mobbing ve görevi kötüye kullanma iddiasına ilişkin soruşturma

Asistanların hocaları ile ilgili mobbing iddialarına soruşturma
O meşhur fotoğrafın kahramanı 'Ali Dede'den acı haber

'Ali Dede'den acı haber