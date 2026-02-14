Haberler

Bitlis Çayı'nın Su Seviyesi Yükseldi, Evlerin Balkonlarına Ulaştı

Güncelleme:
SİİRT'in Baykan ilçesinde Bitlis Çayı'nın su seviyesi, karların erimesi ve etkili yağışlar nedeniyle yükselerek kıyıdaki evlerin balkonlarına ulaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SİİRT'in Baykan ilçesinden geçen Bitlis Çayı'nın su seviyesi karların erimesi ve yağış nedeniyle yükseldi. Su, çay kıyısındaki evlerin giriş kat balkonlarına ulaştı.

Baykan ilçesinden geçen Bitlis Çayı'nın su seviyesi, bölgede etkili olan yağışlar ve karlarının erimesinin ardından yükseldi. Su, derenin kıyısındaki binaların balkon seviyelerine ulaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüleri çeken kişi konuşmasında, "Bitlis Çayı çıldırmış, kontrolden çıkmış. Su eve ulaştı şimdi. Sabaha kadar şiddetli yağış oldu" dedi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
