Bitlis Belediyesi, Zarara Uğrayan Parkları Yeniliyor

Bitlis Belediyesi, kimliği belirsiz kişilerce zarar verilen park, kameriye, bank ve çocuk oyun gruplarının yenilenmesi için çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, son dönemde yenilenen park, kameriye, bank ve çocuk oyun alanlar, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi.

Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki bazı parklardaki oturma grupları zarar gördü, bank tahtaları söküldü.

Belediye ekipleri söz konusu alanlarda bakım ve onarım çalışması yaptı.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, park ve yeşil alanların toplumun ortak kullanım alanları olduğunu belirtti.

Vatandaşlardan parklara zarar verilmesi durumunda 0434 228 63 10 numaralı telefonu ya da ALO 153 hattını aramasını isteyen Tanğlay, "Parklar hem ruhsal hem de fiziksel olarak nefes alabileceğimiz alanlardır. Bitlis halkı olarak parklarımıza ve yeşil alanlarımıza zarar vermemeliyiz ve sahip çıkmalıyız." dedi.