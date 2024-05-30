Üye Girişi
Haberler

Bitlis Belediyesi Mezarlıklarında Bakım ve Temizlik Çalışması

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, mezarlıklarda bakım ve çevre temizliği yaparak vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat yapmalarını sağlamak amacıyla çalışma başlattı. Yabani otlar biçildi, çöpler toplandı, ağaçlar budandı ve bakım çalışmaları yapıldı. Ekipler, Kurban Bayramı'na kadar kentteki tüm mezarlıklarda çalışma yapmayı hedefliyor.

Bitlis Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, mezarlıklarda bakım ve çevre temizliği yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat yapmalarının sağlanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda mezarlıklardaki yabani otları biçen, çöpleri toplayan ekipler, ağaçları budadı, bakım çalışması yaptı.

Ekipler, Kurban Bayramı'na kadar kentteki tüm mezarlıklarda çalışma yapmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Mezarlıklar Müdürlüğü Bitlis Belediyesi Kurban Bayramı Yabani Çevre Yaşam Güncel Haberler

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

 Slovenya, Filistin devletini tanıma kararı aldı

Slovenya, Filistin devletini tanıma kararı aldı

 Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

 Ender Saraç'ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok

Ender Saraç'ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title