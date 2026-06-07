Bitlis'te toz taşınımı ve rüzgar etkili oldu
Bitlis'in Ahlat ilçesinde toz bulutu ve rüzgar nedeniyle görüş mesafesi düştü, hava kalitesi azaldı ve araçlar tozla kaplandı.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde, toz taşınımı ve rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü, hava kalitesinde azalma yaşandı.
Toz taşınımı nedeniyle araçların üzeri tozla kaplandı.
İlçe genelinde etkili olan rüzgar da vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Kaynak: AA / Serdar Adıyaman