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Bitlis Adliyesi'nde QR Kodlu Dijital Geri Bildirim Sistemi

Bitlis Adliyesi'nde QR Kodlu Dijital Geri Bildirim Sistemi
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Bitlis Adliyesi'nde başlatılan yeni uygulamayla vatandaşlar ve personel, QR kod okutarak idari hizmetlere ilişkin görüş ve önerilerini dijital ortamda iletebilecek. Amaç, hizmet kalitesini artırmak ve sorunları hızlı çözmek.

Bitlis Adliyesinde hayata geçirilen uygulamayla vatandaşlar ve adliye personelinin idari hizmetlere ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmeleri QR kod aracılığıyla dijital ortamda alınacak.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Fazıl Kandemir öncülüğünde başlatılan uygulama kapsamında, adliyede sunulan idari hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla dijital geri bildirim sistemi oluşturuldu.

Adliye koridorlarına yerleştirilen QR kodları cep telefonlarıyla okutan vatandaşlar ve adliye personeli, çevrim içi forma ulaşarak idari hizmetlere ilişkin görüş, öneri ve memnuniyetlerini ifade edebilecek.

Sistem üzerinden alınan geri bildirimler belirli periyotlarda değerlendirilerek idari hizmetlerde yaşanan sorunların tespit edilmesi, uygulamaların geliştirilmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda iyileştirmeler yapılması sağlanacak.

Uygulamayla, vatandaşlar ve adliye personelinin kurumsal gelişim sürecine aktif katılımının sağlanması ve adliyede ortak kalite kültürünün oluşturulmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Yargısal işlemler, devam eden soruşturma ve kovuşturmalar ile mahkeme kararlarına ilişkin bildirimler ise sistem kapsamında değerlendirilmeyecek.

Uygulamanın, dijitalleşme ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının yanı sıra adli hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesi bakımından diğer adliyelere de örnek olması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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