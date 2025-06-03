Bitkin Halde Bulunan Kurt Yavrusuna Koruma

Bitkin Halde Bulunan Kurt Yavrusuna Koruma
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Erzurum'un Narman ilçesinde bitkin halde bulunan kurt yavrusu, Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri tarafından koruma altına alındı ve bakım için Kars Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne transfer edildi.

Erzurum'un Narman ilçesinde bitkin halde bulunan kurt yavrusu koruma altına alındı.

İlçedeki kırsal alanda bitkin halde kurt yavrusu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Narman Şefliği ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce teslim alınan kurt yavrusu, bakım ve tedaviye alındı.

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından özenle bakımları yapılan kurt, doğaya dönecek boyuta erişmesi için Kars Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne transfer edildi.

Kurt yavrusu, doğaya uyum sağlayabilecek duruma ulaşınca tekrar doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
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