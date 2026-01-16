Haberler

Bitkin halde bulunan kuğu, bakımının ardından doğaya bırakıldı

Bitkin halde bulunan kuğu, bakımının ardından doğaya bırakıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde bitkin halde bulunan ve uçamayan kuğu, bakımının ardından Gala Gölü Milli Parkı'na bırakıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bitkin halde bulunan kuğu, bakımının tamamlanmasının ardından doğaya bırakıldı.

Keşan'da bitkin halde olan ve uçamayan kuğu, çevredekiler tarafından Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirildi. İhbar üzerine gelen ekipler tarafından alınan kuğu, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürüldü. Veteriner hekimlerinin kontrolünde kuğunun göç sırasında bitkin düştüğü ve bu nedenle uçamadığı belirlendi. Bakımevinde tedavisi tamamlanan ve 'Beyaz' adı verilen kuğu, uçacak duruma gelmesinin ardından Enez ilçesindeki Gala Gölü Milli Parkı'nda doğaya salındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

ATV'deki akıbeti belli oldu
Suudi Arabistan'da bir mağarada 7 mumyalanmış çita bulundu

Bilim dünyası şokta! Hepsi çöldeki mağaranın içinden çıkarıldı
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı

Ünlülere yeni operasyon! 5 gözaltı var, evinden çıkanlar dikkat çekti
ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

ATV'deki akıbeti belli oldu
İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf

Sevcan Orhan'a başkan sevgilisiyle gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf