Bitkin Halde Bulunan Gri Balıkçıl Bakıma Alındı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bitkin halde bulunan bir gri balıkçıl, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından kurtarılarak Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde bakıma alındı. Bakım sonrası balıkçıl doğaya tekrar salınacak.
ANKARA'da bitkin halde bulunan gri balıkçıl, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Ankara Şube Müdürlüğü ekiplerince bakıma alındı.
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Çukurambar semtinde vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan gri balıkçıl, DKMP Ankara Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gri balıkçıl, ilk kontrollerinin ardından bakımı için Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü. Balıkçıl, yapılan bakım sonrası doğaya salınacak.
